Сногсшибательные виражи, стремительное пике, в небе – огромные лайнеры, боевые истребители и вертолеты. Не верится, что техника вообще на такое способна. Все эти чудеса в небе продемонстрировали на одном из крупнейших авиашоу Ле-Бурже во Франции.

Количество участников беспрецедентно – более двух тысяч компаний из пятидесяти стран мира. Там, под Парижем, показали, как выглядит будущее и на чем мы будем летать завтра.

Настоящий технологический прорыв представил президент Франции Эмануэль Макрон. Новый проект боевого истребителя шестого поколения Скаф. Совместная разработка Франции, Германии и Испании. Он сверхбыстрый и самое главное – имеет искусственный интеллект.

50 млрд евро – это стоимость всей системы ведения воздушных боев будущего. К ней, кроме истребителя Скаф, будут входить еще и беспилотники, спутники, флагманские и патрульные самолеты. Аналогов в мире не существует.

Небо над Ле-Бурже просто разрывала боевая авиация. Фигуры высшего пилотажа показал французский истребитель Рафаль. Управлять истребителем теперь может практически каждый. Для посетителей здесь создали настоящее ноу-хау. Симулятор имитирует кабину самолета, а компьютер воспроизводит все, что видит пилот. Крутые виражи и пике. Кажется, что все это вы делаете на самом деле.

Так разработчики демонстрируют: в будущем виртуальная реальность станет незаменимой. Она будет учить пилотов и помогать увидеть то, чего глаз просто не способен заметить.

Именно умный компьютер возьмет на себя львиную долю функций, которые сейчас в воздухе выполняет человек.

Возможно и вообще пилот станет не нужен. Как уже сейчас вот в машине от Airbus – аэротакси Вахана, которое совсем скоро изменит наши представления о передвижении по городу. Это электрический конвертоплан. Он сможет перевозить максимум четыре человека на несколько десятков километров.

Главный конкурент Airbus – компания Boeing представила на авиашоу полудрон-полусамолет Аурора. Его запустят в производство уже через несколько лет.

Но настоящий ажиотаж вызвал Израильский стартап Элис. Этот пассажирский самолет может пролететь с девятью пассажирами на борту более тысячи километров. Без единой капли горючего. Это чудо техники – полностью электрическое. Его можно зарядить от обычной розетки.

Выставка Ле-Бурже 2019

Настоящим вызовом для авиапроизводителей стала безопасность полетов. И все из-за недавнего падения Boeing 737 Max в Эфиопии. Американский авиагигант переживает сейчас едва ли не самый большой кризис за всю свою историю – сотни отозванных заказов, многомиллиардные потери и колоссальный репутационный удар.

Чтобы хоть как-то восстановить доверие к своему имени, Boeing привез в Ле-Бурже масштабный и дорогой стенд. Здесь все можно увидеть и почувствовать. От перспективных разработок до виртуального салона новенького Boeing 777 X, который представила компания.

Читайте: 100 победителей конкурса Авиатор на авиашоу Ле-Бурже – впечатления и новые знания

Свои проекты в Ле-Бурже демонстрировали и наши компании. Украина на авиашоу представила сразу четыре самолета, но наибольший интерес вызывает транспортник АН-178 – именно на эту машину в этом году ждет едва ли не самый большой контракт за последние годы. Антонов получит заказ на производство 12 или 13 самолетов для МЧС и Нацгвардии Украины.

В Украину в этом году полетят сразу пять сверхсовременных вертолетов – H225 и H125 компании Airbus. Три получит Нацгвардия, еще два – для обучения – летная академия в Кременчуге.

Но не вертолетами едиными Франция поражала на нынешнем авиашоу. Люксовые Суперджеты – еще один востребованный сегмент. Это особый класс самолетов. Они даже стояли отдельно на авиашоу. Их в шутку называют крыльями миллиардеров.

Роскошь этой металлической птицы захватывает только попадаешь в салон. Он скорее похож на изысканные апартаменты. С присущим французским шармом. На борту обязательно есть своя кухня, современная мультимедийная система, Wi-Fi, кожаные кресла и многое другое. Самолет можно укомплектовать душевой комнатой и двуспальной кроватью. Но бывают и совсем экстравагантные заказы – например, джакузи или настоящий кинотеатр на борту.

Такие роскошные лайнеры, конечно, вещь дорогая. А вот перелеты на обычных самолетах давно перестали быть роскошью. Ежегодно авиакомпании перевозят более 4 млрд пассажиров. И чтобы привлечь новых, уже на следующем авиасалоне производители обещают поразить еще больше.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как прошла авиавыставка Ле-Бурже.