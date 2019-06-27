Карколомні віражі, стрімке піке, в небі – величезні лайнери, бойові винищувачі та гелікоптери. Не віриться, що техніка взагалі на таке здатна. Всі ці дива у небі продемонстрували на одному з найбільших авіашоу Ле-Бурже у Франції.

Кількість учасників безпрецедентна – більше двох тисяч компаній з п’ятдесяти країн світу. Там, під Парижем, показали, як виглядає майбутнє і на чому ми будемо літати завтра.

Справжній технологічний прорив представив президент Франції Емануель Макрон. Новий проект бойового винищувача шостого покоління Скаф. Спільна розробка Франції, Німеччини та Іспанії. Він надшвидкий та найголовніше – має штучний інтелект.

50 млрд євро – це вартість цілої системи ведення повітряних боїв майбутнього. До неї, окрім винищувача Скаф, входитимуть ще й безпілотники, супутники, флагманські та патрульні літаки. Аналогів у світі не існує.

Небо над Ле-Бурже просто розривала бойова авіація. Фігури вищого пілотажу показав французький винищувач Рафаль. Керувати винищувачем тепер може практично кожен. Для відвідувачів тут створили справжнє ноу-хау. Симулятор імітує кабіну літака, а комп’ютер відтворює усе, що бачить пілот. Круті віражі та піке. Здається, що все це ви робите насправді.

Так розробники демонструють: у майбутньому віртуальна реальність стане незамінною. Вона навчатиме пілотів і допомагатиме побачити те, чого око просто не здатне помітити.

Саме розумний комп’ютер візьме на себе левову частину функцій, які зараз у повітрі виконує людина.

Можливо й взагалі пілот стане не потрібний. Як вже зараз от у машині від Airbus – аеротаксі Вахана, яке зовсім скоро змінить наші уявлення про пересування містом. Це електричний конвертоплан. Він зможе перевозити максимум чотири людини на кілька десятків кілометрів.

Головний конкурент Airbus – компанія Boeing представила на авіашоу напівдрон-напівлітак Аурора. Його запустять у виробництво вже за кілька років.

Та справжній ажіотаж викликав Ізраїльський стартап Еліс. Цей пасажирський літак може пролетіти з девятьма пасажирами на борту більше тисячі кілометрів. Без жодної краплі пального. Це диво техніки – повністю електричне. Його можна зарядити від звичайної розетки.

Виставка Ле-Бурже 2019

Справжнім викликом для авіавиробників стала безпека польотів. І все через цьогорічне падіння Boeing 737 Max у Ефіопії. Американський авіагігант переживає зараз чи не найбільшу кризу за всю свою історію – сотні відкликаних замовлень, багатомільярдні втрати та колосальний репутаційний удар.

Аби хоч якось відновити довіру до свого імені, Boeing привіз до Ле-Бурже наймасштабніший та найдорожчий стенд. Тут усе можна побачити та відчути. Від перспективних розробок до віртуального салону новенького Boeing 777 X, який представила компанія.

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Свої проекти в Ле-Бурже демонстрували й наші компанії. Україна на авіашоу представила одразу чотири літаки, але найбільший інтерес викликає транспортник АН-178 – саме на цю машину цьогоріч чекає чи не найбільший контракт за останні роки. Антонов отримає замовлення на виробництво 12 або 13 літаків для МНС та Нацгвардії України.

До України цьогоріч полетять одразу п’ять надсучасних гелікоптерів – H225 та H125 компанії Airbus. Три отримає Нацгвардія, ще два – для навчання – льотна академія в Кременчуці.

Та не гвинтокрилами єдиними Франція вражала на цьогорічному авіашоу. Люксові Суперджети – ще один затребуваний сегмент. Це особливий клас літаків. Вони навіть стояли окремо на авіашоу. Їх жартома називають крилами мільярдерів.

Розкіш цього металевого птаха захоплює тільки-но потрапляєш до салону. Він швидше схожий на вишукані апартаменти. Із притаманним французьким Шармом. На борту обов’язково є своя кухня, сучасна мультимедійна система, Wi-Fi, шкіряні крісла тощо. Літак можна укомплектувати душовою кімнатою та двоспальним ліжком. Але бувають і зовсім екстравагантні замовлення – наприклад, джакузі чи справжній кінотеатр на борту.

Такі розкішні лайнери, звісно, річ дорога. А от перельоти на звичайних літаках давно перестали бути розкішшю. Щорічно авіакомпанії перевозять більше 4 млрд пасажирів. І щоб залучити нових, вже на наступному авіасалоні виробники обіцяють вразити ще більше.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як пройшла авіавиставка Ле Бурже.