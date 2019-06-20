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Образовательные десанты и украинские студенты: как проходит авиавыставка Ле-Бурже

Во Франции продолжается одна из крупнейших в мире авиавиставок – Ле-Бурже. Ежегодно на ней подписывают соглашения на миллиарды долларов. Ведь именно здесь лидеры отрасли впервые демонстрируют свои последние разработки. Украинские самолеты на этот раз во Францию, к сожалению, не полетели.

Зато в Париже высадился настоящий образовательный десант – перенимать лучший авиационный опыт на Ле-Бурже поехала сотня украинских студентов, победителей конкурса Авиатор Фонда Бориса Колесникова. Один из них прямо на авиасалоне даже взяли на работу.

От одноместных самолетиков к одним из крупнейших авиалайнеров. На нынешнем Ле-Бурже демонстрируют более 140 самолетов и вертолетов.

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Среди достижений – последние разработки мировых авиалидеров – компаний Boeing и Airbus. Новые их самолеты теперь соревнуются не в размерах и вместимости, а в безопасности, экономичности и эффективности. Эти и другие тенденции студенты ловят на лету – в прямом смысле этого слова.

Наши студенты действительно интересные мировым авиагигантам, объясняют специалисты. И поэтому спрос на новые инженерные таланты из Украины будет только расти.

Впрочем, многие молодые авиаторы настроены поднимать отечественную отрасль. Знание и опыт уже активно перенимают.

К слову, Ле-Бурже 2019: Израиль представил электросамолет Alice, который удешевит билеты на перелеты.

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