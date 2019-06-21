100 победителей конкурса Авиатор на авиашоу Ле-Бурже – впечатления и новые знания

Увидеть Париж и легендарное авиашоу Ле-Бурже, такую ​​возможность получили 100 победителей конкурса Авиатор, который уже восьмой раз проводит Фонд Бориса Колесникова. Юноши и девушки со школьной скамьи мастерят изобретения и генерируют революционные идеи.

Они сдавали экзамены по математике, учили технический английский, а также историю аэрокосмической отрасли. А в финале еще и презентовали собственные авиапроекты. Все – чтобы осуществить детскую мечту и воочию увидеть Францию, родину одного из лучших авиашоу на планете – легендарного Ле-Бурже.

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Эти молодые люди не только знают все о современных трендах в авиации, но и имеют собственные новаторские проекты: от создания уникальных дронов, до революции в управлении воздушным движением. Углубить знания и перенять опыт ведущих авиагигантов мира их специально привезли на Ле-Бурже.

Перед авиашоу – традиционная экскурсия по Парижу

Сто украинских студентов воочию увидели Эйфелеву башню, Елисейские поля и Лувр.

Не забывают в Фонде и о еще младших поколениях. В Париж с собой также взяли школьников-старшеклассников из Донецкой области – это награда за победу на олимпиадах по физике, химии, математики и других наук. Успехи в обучении ребят отметили походом во французский Диснейленд.

К слову, фонд Виктора Пинчука представил 20 июня в Киеве уже 12-й ежегодный молодежный форум стипендиальных программ Завтра.UA и Всемирные студии.

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