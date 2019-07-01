В мексиканском городе Гвадалахара прошел град, после которого улицы оказались в снегу.

В городе Гвадалахара (Мексика) после сильного града улицы покрыл толстый слой снега и льда.

В некоторых районах города высота снега на улицах достигала одного метра.

Сейчас коммунальные службы города и армия Мексики пытаются очистить дороги после непогоды.

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Губернатор штата Халиско Энрике Альфаро Рамирез заявил, что никогда не видел ничего подобного тому, что произошло в Гвадалахаре.

Muy temprano, antes de ir a la CDMX para el arranque de la Guardia Nacional, estuve en el lugar para evaluar la situación y fui testigo de escenas que nunca había visto: el granizo a más de un metro de altura, y luego nos preguntamos si el cambio climático existe. pic.twitter.com/cognB1JHg6 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 30 июня 2019 г.

К слову, в российском Салехарде в начале июня выпал снег.

Фото: Enrique Alfaro