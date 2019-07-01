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Факты / Мир

В Мексике в середине лета выпал снег

В мексиканском городе Гвадалахара прошел град, после которого улицы оказались в снегу.

Сніг у Мексиці

В городе Гвадалахара (Мексика) после сильного града улицы покрыл толстый слой снега и льда.

В некоторых районах города высота снега на улицах достигала одного метра.

Сейчас коммунальные службы города и армия Мексики пытаются очистить дороги после непогоды.

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Губернатор штата Халиско Энрике Альфаро Рамирез заявил, что никогда не видел ничего подобного тому, что произошло в Гвадалахаре.

К слову, в российском Салехарде в начале июня выпал снег.

Фото: Enrique Alfaro

Источник: CNN

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