У мексиканському місті Гвадалахара пройшов град, після якого вулиці опинилися у снігу.

У місті Гвадалахара (Мексика) після сильного граду вулиці вкрив товстий шар снігу і льоду.

В деяких районах міста висота снігу на вулицях досягала одного метра.

Наразі комунальні служби міста і армія Мексики намагаються очистити дороги після негоди.

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Губернатор штату Халіско Енріке Альфаро Рамірез заявив, що ніколи не бачив нічого подібного тому, що відбулося у Гвадалахарі.

Muy temprano, antes de ir a la CDMX para el arranque de la Guardia Nacional, estuve en el lugar para evaluar la situación y fui testigo de escenas que nunca había visto: el granizo a más de un metro de altura, y luego nos preguntamos si el cambio climático existe. pic.twitter.com/cognB1JHg6 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 30 июня 2019 г.

До слова, у російському Салехарді на початку червня випав сніг.

Фото: Enrique Alfaro