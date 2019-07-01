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У Мексиці посеред літа випав сніг

У мексиканському місті Гвадалахара пройшов град, після якого вулиці опинилися у снігу.

Сніг у Мексиці

У місті Гвадалахара (Мексика) після сильного граду вулиці вкрив товстий шар снігу і льоду.

В деяких районах міста висота снігу на вулицях досягала одного метра.

Наразі комунальні служби міста і армія Мексики намагаються очистити дороги після негоди.

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Губернатор штату Халіско Енріке Альфаро Рамірез заявив, що ніколи не бачив нічого подібного тому, що відбулося у Гвадалахарі.

До слова, у російському Салехарді на початку червня випав сніг.

Фото: Enrique Alfaro

Джерело: CNN

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