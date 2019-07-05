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Факты / Мир / Россия

РФ проводит боевую подготовку в Черном море на фоне учений НАТО

Корабли Черноморского флота России отрабатывают боевую подготовку в Черном море на фоне военно-морских учений НАТО Sea Breeze 2019.

учения рф

Россия отрабатывает боевую подготовку в Черном море на фоне учений НАТО Sea Breeze 2019.

В подготовке РФ задействованы около 10 кораблей. В частности, большие десантные Азов и Цезарь Куников, малые ракетные Орехово-Зуево, Мираж, а также несколько ракетных катеров.

Корабли контролируют деятельность суден НАТО в северо-западной части Черного моря.

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Также они отрабатывают элементы совместного плавания, боевого маневрирования в морских полигонах и осуществляют перестроения в сложные строи.

В завершении учений будут проведены ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

Напомним, 29 июня ракетный эсминец USS Carney сошел в акваторию Черного моря для участия в учениях Sea Breeze 2019.

Фото: Минобороны РФ

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