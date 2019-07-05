Кораблі Чорноморського флоту Росії відпрацьовують бойову підготовку в Чорному морі на тлі військово-морських навчань НАТО Sea Breeze 2019.

Росія відпрацьовує бойову підготовку в Чорному морі на тлі навчань НАТО Sea Breeze 2019.

У підготовці РФ задіяні близько 10 кораблів. Зокрема, великі десантні Азов і Цезар Куніков, малі ракетні Орєхово-Зуєво, Міраж, а також кілька ракетних катерів.

Кораблі контролюють діяльність суден НАТО в північно-західній частині Чорного моря.

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Також вони відпрацьовують елементи спільного плавання, бойового маневрування в морських полігонах і здійснюють перестроювання в складні строї.

На завершення навчань будуть проведені ракетні та артилерійські стрільби по морських і повітряних цілях із зенітних ракетних і артилерійських комплексів.

Нагадаємо, 29 червня ракетний есмінець USS Carney зайшов в акваторію Чорного моря для участі в навчаннях Sea Breeze 2019.

Фото: Міноборони РФ