В рамках совместных украинско-американских учений Sea Breeze 2019 корабли НАТО отработают задачи по патрулированию и оперативной совместимости с союзниками в акватории Черного моря.

В НАТО считают Украину ценным партнером, хотя она не является членом Альянса.

– Украина вносит свой вклад в операции НАТО и регулярно проводит совместные демонстрации твердой приверженности международной безопасности, – отмечают в ВМС НАТО.

В учениях принимают участие канадский фрегат HMCS Toronto, турецкий TCG Turgutreis, британский HMS Duncan и румынский фрегат ROS Regele Ferdinand.

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Sea Breeze 2019 проходят с 1 по 12 июля. В них принимают участие 19 государств, 32 корабля, 24 самолета и более 3 тыс. Военных.

Напомним, 29 июня ракетный эсминец USS Carney сошел в акваторию Черного моря для участия в учениях Sea Breeze 2019.

Источник: NATO

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine