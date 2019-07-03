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Факты / Украина

Sea Breeze 2019: в НАТО назвали цель учений в Черном море

В рамках совместных украинско-американских учений Sea Breeze 2019 корабли НАТО отработают задачи по патрулированию и оперативной совместимости с союзниками в акватории Черного моря.

Sea Breeze 2019

В НАТО считают Украину ценным партнером, хотя она не является членом Альянса.

– Украина вносит свой вклад в операции НАТО и регулярно проводит совместные демонстрации твердой приверженности международной безопасности, – отмечают в ВМС НАТО.

В учениях принимают участие канадский фрегат HMCS Toronto, турецкий TCG Turgutreis, британский HMS Duncan и румынский фрегат ROS Regele Ferdinand.

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Sea Breeze 2019 проходят с 1 по 12 июля. В них принимают участие 19 государств, 32 корабля, 24 самолета и более 3 тыс. Военных.

Напомним, 29 июня ракетный эсминец USS Carney сошел в акваторию Черного моря для участия в учениях Sea Breeze 2019.

ИсточникNATO

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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