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Факти / Світ

ОБСЄ ухвалила резолюцію проти Турецького потоку та Північного потоку-2

У Парламентській асамблеї ОБСЄ ухвалили резолюцію проти газопроводів Турецький потік і Північний потік-2.

ОБСЄ ухвалила резолюцію проти Турецького потоку та Північного потоку-2

Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалив резолюцію щодо енергетичної безпеки в Європі.

У документі резолюції вказані російські проекти, які визнані потенційним засобом економічного і політичного примусу залежних від поставок держав.

Читайте: Помпео: Північний потік-2 загрожує енергобезпеці США

Поправка про включення пункту, що стосується Турецького потоку та Північного потоку-2, в резолюцію Енергетична безпека в регіоні ОБСЄ парламентаря Рути Милюте була запропонована американською делегацією.

На думку американського конгресмена Лі Зелди, через зростання опори на одне джерело енергоресурсів, можуть постраждати їхні партнери з Центральної та Східної Європи.

Оскільки Турецький потік підвищить здатність Росії впливати на інші країни, що може призвести до негативних наслідків.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Північний потік-2 побудують в обхід Данії.

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