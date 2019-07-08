Грузинський журналіст телеканалу Руставі 2 Георгій Габунія обматюкав президента Росії Володимира Путіна в прямому ефірі своєї програми Постскриптум.
Увечері 7 липня телеведучий грузинського телеканалу Руставі 2 Георгій Габунія більше хвилини матюкав російською мовою президента РФ Володимира Путіна.
Інцидент стався в ефірі авторської програми журналіста Постскриптум.
– На нашій красивій землі немає місця такому убогому створінню, такому виродку, як ти. Ти – смердючий окупант. Пішов ти в ж*пу, Володю, – сказав Габунія.
Після виходу програми в ефір біля будівлі каналу почався мітинг незадоволених словами журналіста. Протестувальники вимагали звільнення Габунії.
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Керівництво каналу вибачилося за слова журналіста, зазначивши, що Габунія порушив етичні норми і редакційну політику.
– Пафос для мене абсолютно прийнятний, жодних заборон і самоцензури щодо Путіна у мене немає, проте це був ефірний текст, це форма вираження каналу, і канал не поділяє цю позицію. Ще раз приношу вибачення, – заявив генеральний директор каналу Ніка Гварамія.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила висловлювання журналіста.
Вона заявила, що слова телеведучого йдуть врозріз з грузинськими традиціями і служать тільки для поділу і підвищення напруженості в країні.
Нагадаємо, у ніч на 21 червня почалися антиросійські протести у Грузії.
Причиною протестів став виступ на Міжпарламентській асамблеї в грузинському парламенті депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова. Він несподівано зайняв місце спікера і заговорив російською мовою.
Джерело: Рустави 2