Грузинський журналіст телеканалу Руставі 2 Георгій Габунія обматюкав президента Росії Володимира Путіна в прямому ефірі своєї програми Постскриптум.

Увечері 7 липня телеведучий грузинського телеканалу Руставі 2 Георгій Габунія більше хвилини матюкав російською мовою президента РФ Володимира Путіна.

Інцидент стався в ефірі авторської програми журналіста Постскриптум.

– На нашій красивій землі немає місця такому убогому створінню, такому виродку, як ти. Ти – смердючий окупант. Пішов ти в ж*пу, Володю, – сказав Габунія.

Після виходу програми в ефір біля будівлі каналу почався мітинг незадоволених словами журналіста. Протестувальники вимагали звільнення Габунії.

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Керівництво каналу вибачилося за слова журналіста, зазначивши, що Габунія порушив етичні норми і редакційну політику.

– Пафос для мене абсолютно прийнятний, жодних заборон і самоцензури щодо Путіна у мене немає, проте це був ефірний текст, це форма вираження каналу, і канал не поділяє цю позицію. Ще раз приношу вибачення, – заявив генеральний директор каналу Ніка Гварамія.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила висловлювання журналіста.

Вона заявила, що слова телеведучого йдуть врозріз з грузинськими традиціями і служать тільки для поділу і підвищення напруженості в країні.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня почалися антиросійські протести у Грузії.

Причиною протестів став виступ на Міжпарламентській асамблеї в грузинському парламенті депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова. Він несподівано зайняв місце спікера і заговорив російською мовою.

Джерело: Рустави 2