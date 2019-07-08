У Гонконзі під час акції протесту сталися сутички між поліцією та активістами.
У Гонконзі проходять протести проти закону про екстрадицію, під час яких сталися сутички учасників акції з поліцією.
Зіткнення почалися через те, що протестувальники спробували заблокувати рух транспорту на автомагістралі на вулиці Неттан-роуд.
Правоохоронці застосували гумові кийки проти учасників акції. Щонайменше п’ятьох осіб затримали.
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За інформацією організаторів протесту, на вулиці Гонконгу вийшли приблизно 230 тис. осіб, проте поліція повідомляє про те, що в акції протесту беруть участь приблизно 56 тис. осіб.
До слова, у Гонконзі відмовилися від розгляду законопроекту про екстрадицію, через який почалися протести.