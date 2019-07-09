Пара из Нью-Йорка подала в суд на клинику по лечению бесплодия в Лос-Анджелесе после того, как женщина, прошедшая процедуру искусственного оплодотворения стоимостью более $ 100 тыс, родила двух мальчиков от других родителей.

В сентябре 2018 года в клинике по лечению бесплодия супругам сказали, что они ожидают девочек-близнецов, но дальнейшие результаты УЗИ показывали, что на самом деле это мальчики.

Врачи клиники уверяли пару, что результаты УЗИ могут быть неточными, но когда девушка-азиатка в мае родила мальчиков-близнецов не азиатского происхождения, ошибка врачей стала очевидна.

Супруги прошли тест ДНК и обнаружили что они не связаны с мальчиками, которые родились. Им пришлось отказаться от опеки над детьми. Где их эмбрионы, пара не знает.

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– Истцы перенесли значительное эмоциональное потрясение, от которого не смогут восстановиться. Кроме того, роженица получила физические и эмоциональные травмы, из-за которых она все еще находится на лечении, — отмечено в иске.

Напомним, в марте в США женщина родила шестерых детей за девять минут.