Пара з Нью-Йорка подала в суд на клініку з лікування безпліддя в Лос-Анджелесі після того, як жінка, що пройшла процедуру штучного запліднення вартістю понад $100 тис, народила двох хлопчиків від інших батьків.

У вересні 2018 року в клініці з лікування безпліддя подружжю сказали, що вони очікують дівчаток-близнят, але подальші результати УЗД показували, що насправді це хлопчики.

Лікарі клініки запевняли пару, що результати УЗД можуть бути неточними, але коли дівчина-азіатка в травні народила хлопчиків-близнюків не азіатського походження, помилка лікарів стала очевидною.

Подружжя пройшло тест ДНК, яке виявило що вони не пов’язані з хлопчиками, які народилися. Їм довелося відмовитися від опіки над дітьми. Де їхні ембріони, пара не знає.

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– Позивачі перенесли значну емоційне потрясіння, від якого не зможуть швидко відновитися. Крім того, породілля отримала фізичні та емоційні травми, через які вона все ще перебуває на лікуванні, – зазначено в позові.

Нагадаємо, у березні у США жінка народила шістьох дітей за дев’ять хвилин.