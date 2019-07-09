PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У США через лікарську помилку жінка народила чужих дітей

Пара з Нью-Йорка подала в суд на клініку з лікування безпліддя в Лос-Анджелесі після того, як жінка, що пройшла процедуру штучного запліднення вартістю понад $100 тис, народила двох хлопчиків від інших батьків.

У США через лікарську помилку жінка народила чужих дітей

У вересні 2018 року в клініці з лікування безпліддя подружжю сказали, що вони очікують дівчаток-близнят, але подальші результати УЗД показували, що насправді це хлопчики.

Лікарі клініки запевняли пару, що результати УЗД можуть бути неточними, але коли дівчина-азіатка в травні народила хлопчиків-близнюків не азіатського походження, помилка лікарів стала очевидною.

Подружжя пройшло тест ДНК, яке виявило що вони не пов’язані з хлопчиками, які народилися. Їм довелося відмовитися від опіки над дітьми. Де їхні ембріони, пара не знає.

Читайте:  У США лікарі помилково “вбили” не того пацієнта

– Позивачі перенесли значну емоційне потрясіння, від якого не зможуть швидко відновитися. Крім того, породілля отримала фізичні та емоційні травми, через які вона все ще перебуває на лікуванні, – зазначено в позові.

Нагадаємо, у березні у США жінка народила шістьох дітей за дев’ять хвилин.

Джерело: The Guardian

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка