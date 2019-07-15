PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

У зоні досяжності Берлін. Росія розмістила нову ядерну ракетну систему

Росія розробила нову ядерну ракетну систему середньої дальності і розмістила її в зоні досяжності Берліна, Франкфурта і Мюнхена.

У зоні досяжності Берлін. Росія розмістила нову ядерну ракетну систему

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія розробила ядерну зброю і розмістила її в зоні досяжності Німеччини.

Він не назвав точного розміщення зброї, проте підкреслив, що це пересувна ракетна система, яку легко приховати від систем стеження.

Столтенберг вважає, що Росія повинна зробити все, щоб зберегти життєздатність договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Читайте: Столтенберг: НАТО готує відповідь на вихід РФ з ДРСМД

– В іншому випадку вона буде нести повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті чого світ стане менш стабільним для всіх нас.

Москва повинна використовувати свій останній шанс, щоб врятувати цю домовленість, – зазначив Генсек Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, між НАТО і Російською Федерацією є фундаментальні розбіжності щодо конфлікту на Донбасі та ситуації з військовополоненими українськими моряками, яких утримують у Москві.

Джерело: Deutsche Welle

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Безпека на Донбасі і звільнення моряків – про що говорили на засіданні Ради НАТО-Росія
Столтенберг: НАТО готує відповідь на вихід РФ з ДРСМД
Росія стала загрозою для НАТО – Столтенберг
З жартами і піднесеним настроєм: як пройшов перший закордонний візит Зеленського
На кіберзахист і командування – НАТО виділить Україні €40 млн
Вперше за кілька десятиліть: НАТО змінює військову стратегію
Відповідь Москви на плани НАТО у Керченській протоці
НАТО може посилити присутність у Чорному морі – Столтенберг
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка