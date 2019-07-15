Росія розробила нову ядерну ракетну систему середньої дальності і розмістила її в зоні досяжності Берліна, Франкфурта і Мюнхена.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія розробила ядерну зброю і розмістила її в зоні досяжності Німеччини.

Він не назвав точного розміщення зброї, проте підкреслив, що це пересувна ракетна система, яку легко приховати від систем стеження.

Столтенберг вважає, що Росія повинна зробити все, щоб зберегти життєздатність договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

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– В іншому випадку вона буде нести повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті чого світ стане менш стабільним для всіх нас. Москва повинна використовувати свій останній шанс, щоб врятувати цю домовленість, – зазначив Генсек Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, між НАТО і Російською Федерацією є фундаментальні розбіжності щодо конфлікту на Донбасі та ситуації з військовополоненими українськими моряками, яких утримують у Москві.