Суд в Москве продлил арест 13 из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 13 из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
– Продлить срок содержания под стражей в отношении Власюка М, Гриценко Д, Драча А, Зинченко В, Головаша Б, Попова, С. Артеменко А, Беспальченко В, Варимеза В, Костышина В, Сороки В, Мельничука О. и Чулиба С. на три месяца, то есть до 24 октября, – огласила постановление судья.
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В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства в отношении остальных 11 моряков
К слову, парламентская ассамблея ОБСЕ признала украинских моряков, которые были захвачены Россией, военнопленными.
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