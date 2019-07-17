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Факты / Мир / Россия

Суд РФ продлил арест 13 украинским морякам

Суд в Москве продлил арест 13 из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Суд РФ продлил арест 13 украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 13 из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

– Продлить срок содержания под стражей в отношении Власюка М, Гриценко Д, Драча А, Зинченко В, Головаша Б, Попова, С. Артеменко А, Беспальченко В, Варимеза В, Костышина В, Сороки В, Мельничука О. и Чулиба С. на три месяца, то есть до 24 октября, – огласила постановление судья.

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В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства в отношении остальных 11 моряков

К слову, парламентская ассамблея ОБСЕ признала украинских моряков, которые были захвачены Россией, военнопленными.

Источник: ТАСС

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