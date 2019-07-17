Суд у Москві продовжив арешт 13 з 24 українських моряків, затриманих в Керченській протоці.
Лефортовський суд Москви продовжив термін арешту 13 з 24 українських моряків, затриманих у Керченській протоці.
– Продовжити термін утримання під вартою Власюка М, Гриценка Д, Драча А, Зінченка В, Головаша Б, Попова С, Артеменка А, Беспальченка В, Варімезу В, Костишина В, Сороку В, Мельничука О. і Чуліба С. на три місяці – до 24 жовтня, – оголосила постанову суддя.
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Найближчим часом суд розгляне аналогічні клопотання щодо 11 інших моряків.
До речі, парламентська асамблея ОБСЄ визнала українських моряків, які були захоплені Росією, військовополоненими.
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