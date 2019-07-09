Парламентская ассамблея ОБСЕ признала украинских моряков, которые были захвачены Россией, военнопленными.

ПА ОБСЕ приняла резолюцию, в которой признала захваченных Россией в Керченском проливе украинских моряков, военнопленными.

Она заявила о своем уважении к суверенитету, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включающих Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы.

В принятой резолюции говорится о том, что ОБСЕ осуждает акт вооруженной агрессии со стороны России против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря у Керченского пролива 25 ноября 2018.

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Парламентская ассамблея призвала Российскую Федерацию предоставлять украинским военнопленным, пока они не будут освобождены, необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь как того требует международное гуманитарное право.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Россия выдвинула окончательное обвинение 13 украинским морякам.

Источник: ОБСЕ