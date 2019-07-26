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Факты / Мир / Россия

Газпром намерен продлить контракт с Украиной на транзит газа – СМИ

Компания Газпром намерена продлить контракт с Украиной на транзит газа.

Газпром намерен продлить контракт с Украиной на транзит газа – СМИ

Газпром планирует заключить с Украиной кратковременную сделку на транзит газа в Европу для того, чтобы выиграть время для строительства Северного потока 2 и Турецкого потока.

Согласно источникам Reuters, Украина настаивает на долгосрочной 10-летней сделкой, а для РФ это не выгодно. Москва хочет подписать однолетнюю сделку, чтобы успеть за это время запустить потоки в обход Украины.

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Газпром и Минэнерго России пока не комментируют эту информацию.

К слову, текущая сделка истекает в конце 2019 года.

Ранее Факты ICTV писали, что глава российской компании Газпром Алексей Миллер заявил о готовности России продолжить действующий контракт на транзит газа с Украиной.

Источник: Reuters

Фото: Dreamstime

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