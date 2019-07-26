Компанія Газпром має намір продовжити контракт з Україною на транзит газу.

Газпром планує укласти з Україною короткочасну угоду на транзит газу в Європу для того, щоб виграти час для будівництва Північного потоку 2 і Турецького потоку.

Згідно з джерелами Reuters, Україна наполягає на довгостроковій 10-річній угоді, а для РФ це не вигідно. Москва хоче підписати однорічну угоду, щоб встигнути за цей час запустити потоки в обхід України.

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Газпром і Міненерго Росії поки не коментують цю інформацію.

До слова, поточна угода закінчується в кінці 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що голова російської компанії Газпром Олексій Міллер заявиви про готовність Росії продовжити чинний контракт на транзит газу з Україною.