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Факты / Украина

Газпром готов продлить контракт на транзит газа с Украиной

Глава российской компании Газпром Алексей Миллер заявил о готовности России продолжить действующий контракт на транзит газа с Украиной.

Газпром готов продлить контракт на транзит газа с Украиной

По мнению главы Газпрома Алексея Миллера, Украине стоит думать о собственном газоснабжении, а не о продлении транзита российского газа через свою территорию.

Он также отметил, что Газпром не получал от Украины официальных предложений по замене транзита на своповые поставки газа.

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К слову, как сообщил Алексей Миллер, Газпром поддерживает необходимые мощности для поставок в Украину, исходя из возможного их объема в размере 52 млрд кубометров газа в год.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Нафтогаз собирается предложить Газпрому контракт на своп газа.

Источник: ТАСС

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