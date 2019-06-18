В качестве запасного варианта Нафтогаз собирается предложить Газпрому контракт на своп газа.

Исполнительный директор Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил, что российскому Газпрому предложат контракт на своп газа, если последний откажется от транзита.

– Газпром будет передавать нам определенный объем газа на границе Украина – РФ, а мы будем передавать точно такой же объем на границе Украина – ЕС, – сообщил Витренко.

Подтверждать передачу газа будут смежные операторы из Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

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Исполнительный директор Нафтогаза считает, что контракт на своп нужно заключать согласно шведскому праву и заранее согласовать оплату за транзит (маржу).

Ее стоимость планируют рассчитать в соответствии с европейским тарифным кодексом. Контракт на своп хотят заключить на 10 лет, а объем транзита газа должен составлять не меньше 60 млрд кубометров в год.

К слову, Нафтогаз Украины готов рассмотреть предложения по мировому соглашению от Газпрома, однако от российской стороны такие инициативы не поступали.

Источник: Юрий Витренко