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Штраф 140 евро! В Нидерландах людей наказывают за ночевку на пляже

В Нидерландах в пригороде Гааги полиция оштрафовала 13 человек за ночевку на пляже.

Штраф 140 евро! В Нидерландах людей наказывают за ночевку на пляже

В Нидерландах в пригороде Гааги 13 человек получили штраф за то, что заночевали на пляже. Им пришлось заплатить 140 евро.

Известно, что часть людей провела ночь на пляже, часть — на террасе кафе в Схевенингене. Оба места для сна запрещены.

В полиции утверждают, что люди мешали работникам местной власти убирать пляж перед новым жарким днем. Однако сами работники это опровергают.

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– Лежаки на пляже свободны вечером, поэтому люди могут легко на них лежать. Если первые посетители приходят на пляж в восемь утра, то часто здесь уже никого нет, — рассказали они.

К слову, в Италии к туристам, которые ходят в шлепанцах по известной итальянской береговой линии Чинкве-Терре, будут применяться штрафные санкции.

Источник: NOS.nl.

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