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Штраф 140 євро! У Нідерландах людей карають за ночівлю на пляжі

У Нідерландах у передмісті Гааги поліція оштрафувала 13 осіб за ночівлю на пляжі.

Штраф 140 євро! У Нідерландах людей карають за ночівлю на пляжі

У Нідерландах у передмісті Гааги 13 осіб отримали штраф за те, що заночували на пляжі. Їм довелося заплатити 140 євро.

Відомо, що частина людей провела ніч на пляжі, частина – на терасі кафе у Схевенінгені. Обидва місця для сну заборонені.

У поліції стверджують, що люди заважали працівникам місцевої влади прибирати пляж перед новим спекотним днем. Однак самі працівники це спростовують.

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– Лежаки на пляжі вільні ввечері, тому люди можуть легко на них лежати. Якщо перші відвідувачі приходять на пляж о восьмій ранку, то часто тут уже нікого немає, – розповіли вони.

До речі, в Італії до туристів, які ходять у шльопанцях по відомій береговій лінії Чінкве-Терре, застосовуватимуться штрафні санкції.

Джерело: NOS.nl.

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