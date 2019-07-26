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Стеля собору Паризької Богоматері може обвалитися через аномальну спеку

Через аномальну спеку, яка спостерігається у Франції, стеля собору Паризької Богоматері може не витримати і обвалитися.

Стеля собору Паризької Богоматері може обвалитися через аномальну спеку

Головний архітектор реконструкції собору Паризької Богоматері Філіппе Вільньов заявив, що будівля може не витримати аномальної спеки і обрушитися.

– Моя стурбованість пов’язана з тим, що стики і кам’яна кладка зводу можуть втратити свою міцність через те, що висохнуть, і в результаті – обрушаться, – сказав Вільньов.

У зв’язку з аномальною спекою у регіоні було ухвалене рішення про призупинення реконструкції собору.

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Нещодавно у Парижі зафіксували температуру повітря 42,6°, яка стала рекордом для міста.

До слова, вчені висловили теорію про те, що через глобальне потепління почалося поширення небезпечного грибка.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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