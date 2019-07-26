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Факты / Мир

Европейское космическое агентство показало фото жары в Европе из космоса

В Европейском космическом агентстве обнародовали снимок аномальной жары в Европе из космоса.

Европейское космическое агентство показало фото жары в Европе из космоса

Европейское космическое агентство обнародовало снимок из космоса аномальной жары, которая накрыла Европу.

Фото сделано на основе данных с радиометра температуры поверхности моря и суши Sentinel-3.

В агентстве отметили, что спутник измеряет реальное количество энергии, которая выделяется от Земли, поэтому эта карта точнее показывает реальную температуру поверхности планеты.

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Напомним, Европа последнюю неделю страдает от аномальной жары.

В более 50 городах Франции был зарегистрирован исторический температурный максимум. В частности, в Париже, Лилле и Страсбурге была зафиксирована рекордно высокая для этих городов температура.

На ряде железнодорожных вокзалов Великобритании, в частности в Лондоне, наблюдаются проблемы с движением поездов, поскольку в некоторых местах из-за жары были повреждены контактные провода.

Сухая и жаркая погода сохраняется в большинстве европейских стран, в том числе в Люксембурге, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Бельгии, Франции и Великобритании.

Источник: Европейское космическое агентство

Фото: Европейское космическое агентствоDreamstime

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