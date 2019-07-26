У Європейському космічному агентстві оприлюднили знімок аномальної спеки в Європі з космосу.

Європейське космічне агентство оприлюднило знімок із космосу аномальної спеки, яка накрила Європу.

Фото зроблене на основі даних з радіометра температури поверхні моря і суші Sentinel-3.

У агентстві зазначили, що супутник вимірює реальну кількість енергії, яка виділяється від Землі, тому ця карта точніше показує реальну температуру поверхні планети.

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Нагадаємо, Європа останній тиждень потерпає від аномальної спеки.

У понад 50 містах Франції був зареєстрований історичний температурний максимум. Зокрема, в Парижі, Ліллі та Страсбурзі була зафіксована рекордно висока для цих міст температура.

На низці залізничних вокзалів Великої Британії, зокрема і в Лондоні, спостерігаються проблеми з рухом поїздів, оскільки в деяких місцях через спеку були пошкоджені контактні проводи.

Суха і спекотна погода зберігається в більшості європейських країн, в тому числі в Люксембурзі, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Бельгії, Франції та Великій Британії.

Джерело: Європейське космічне агентство

Фото: Європейське космічне агентство, Dreamstime