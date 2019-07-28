PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

1373 задержанных, 77 избитых и реакция ЕС: как прошел митинг в Москве

Как прошли митинги в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму – в материале Фактов ICTV.

1373 задержанных, 77 избитых и реакция ЕС: как прошел митинг в Москве

В Москве прошел несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

По разным оценкам, на акцию протеста вышли около 25 тысяч человек.

На акции протеста задержали 1373 человек, их которых 42 несовершеннолетних и 18 сотрудников СМИ, в частности корреспондент Deutsche Welle Сергей Дик и журналист The Village Павел Яблонский.

Читайте: Более 1 тыс. задержанных: в Москве прошла акция за свободные выборы

Силовики во время разгона демонстрантов избили 77 человек, в том числе 10 журналистов. 76 пострадавших осмотрели на месте дежурные врачи, 1 человек госпитализирован.

152 демонстрантов пришлось провести ночь в отделениях полиции, где им долго не давали попить воды и не кормили.

Кроме того, Евросоюзе заявили, что массовые задержания в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.

– Задержания и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов следуют за вызывающими беспокойство сериями арестов и полицейских рейдов против оппозиционных политиков, вновь серьезно подрывают основные свободы выражения мнений, ассоциации и собраний, – отметила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Ранее Факты ICTV писали, что в центр Лондона вышли тысячи людей с плакатами из-за назначения нового премьер-министра Бориса Джонсона.

Фото: Евгений Фельдман/Meduza

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Более 1 тыс. задержанных: в Москве прошла акция за свободные выборы
Марш в поддержку Голунова: задержан Навальный и еще более 400 человек (ОНЛАЙН)
Хватали и били дубинками: как разгоняли митинг в поддержку Голунова в Москве
Молодёжь России против! Митинги, которые могут разжечь революцию
Росія – це не країна майданів. Чому мітинги не призведуть до результатів
Путин, когда на пенсию? В России протестовали против пенсионной реформы
Митинги в РФ: задержали более 800 человек
В Москве на митинге за свободу интернета задержали почти 30 человек
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка