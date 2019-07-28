Как прошли митинги в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму – в материале Фактов ICTV.

В Москве прошел несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

По разным оценкам, на акцию протеста вышли около 25 тысяч человек.

На акции протеста задержали 1373 человек, их которых 42 несовершеннолетних и 18 сотрудников СМИ, в частности корреспондент Deutsche Welle Сергей Дик и журналист The Village Павел Яблонский.

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Силовики во время разгона демонстрантов избили 77 человек, в том числе 10 журналистов. 76 пострадавших осмотрели на месте дежурные врачи, 1 человек госпитализирован.

152 демонстрантов пришлось провести ночь в отделениях полиции, где им долго не давали попить воды и не кормили.

Кроме того, Евросоюзе заявили, что массовые задержания в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.

– Задержания и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов следуют за вызывающими беспокойство сериями арестов и полицейских рейдов против оппозиционных политиков, вновь серьезно подрывают основные свободы выражения мнений, ассоциации и собраний, – отметила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Ранее Факты ICTV писали, что в центр Лондона вышли тысячи людей с плакатами из-за назначения нового премьер-министра Бориса Джонсона.

Фото: Евгений Фельдман/Meduza