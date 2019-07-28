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Факти / Світ / Росія

1373 затриманих, 77 постраждалих і реакція ЄС: як пройшов мітинг у Москві

Як пройшли мітинги в Москві на підтримку незалежних кандидатів у Мосміськдуму – в матеріалі Фактів ICTV.

1373 затриманих, 77 постраждалих і реакція ЄС: як пройшов мітинг у Москві

У Москві пройшов неузгоджений мітинг на підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму.

За різними оцінками, на акцію протесту вийшли близько 25 тис. осіб.

На акції протесту затримали 1373 осіб, з яких 42 неповнолітніх та 18 співробітників ЗМІ, зокрема кореспондент Deutsche Welle Сергій Дік і журналіст The Village Павло Яблонський.

Читайте: Понад 1 тис. затриманих: у Москві пройшла акція за вільні вибори 

Силовики під час розгону демонстрантів побили 77 осіб, зокрема 10 журналістів. 76 постраждалих оглянули на місці чергові лікарі, 1 людина госпіталізована.

152 демонстрантам довелося провести ніч у відділеннях поліції, де їм довго не давали попити води та не годували.

Крім того, в Євросоюзі заявили, що масові затримання в Москві – це порушенням прав на свободу вираження поглядів, асоціацій і зборів.

– Затримання й непропорційне застосування сили проти мирних демонстрантів на тлі арештів та поліцейських рейдів проти опозиційних політиків, проведених останніми днями, викликають занепокоєння й серйозно підривають основні свободи висловлення думок, зібрань та об’єднань, – зазначила прес-секретар зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич.

Раніше Факти ICTV писали, що у центр Лондона вийшли тисячі людей з плакатами через призначення нового прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Фото: Євген Фельдман/Meduza

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