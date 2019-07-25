В центр Лондона вышли тысячи людей с плакатами из-за назначения нового премьер-министра Бориса Джонсона.

В Лондоне проходят массовые акции протеста против назначения нового премьер-министра Бориса Джонсона.

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Его обвиняют в расизме, исламофобии и сексизме. Сам Джонсон не отреагировал пока на протесты.

Борис Джонсон давно слывет эксцентричным политиком, который неоднократно попадал в скандальные ситуации из-за своих высказываний. Факты ICTV самые неоднозначные изъяснения дипломата.

В августе 2018 года Борис Джонсон в газете Telegraph сравнил женщин-мусульманок, носящих одежду закрывающую все, кроме глаз, с почтовыми ящиками.

– Глупо, когда люди решают ходить по улице в костюме почтового ящика, – написал Джонсон.

Кроме того, турецкого султана Эрдогана Джонсон в стихах назвал любителем онанизма и зоофилии.

Досталось и Хиллари Клинтон, которую он по-дружески назвал медсестрой-садисткой из сумасшедшего дома.

Дональд Трамп удостоился прозвища абсолютно сумасшедший человек, который не может работать президентом из-за своего невежества.

Однажды осталась непонятой и его шутка о Ливии.

Джонсон сказал, что у Ливии будут очень хорошие пляжи, когда их очистят от трупов.

От ироничных высказываний Джонсона незастрахованная даже королева Елизавета. Он сказал, что та часто ездит по африканским странам британского содружества из любви к толпам ликующих негритят с флажками.

Напомним, 24 июля новым премьер-министром Великобритании вместо Терезы Мэй стал Борис Джонсон.