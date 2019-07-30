В августе 2019 года в 16 странах мира откроются 18 новых визовых центров Украины для консульского обслуживания иностранцев.
Министерство иностранных дел Украины откроет 18 визовых центров для консульского обслуживания иностранцев в 16 странах мира.
МИД расширяет уровень консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить Украину.
– Сейчас идет расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 будет охватывать 74 города, – говорится в сообщении.
До 56 визовых центров открываются еще 18 в следующих странах:
- Сидней (Австралия);
- Кабул (Афганистан);
- Минск (Беларусь);
- Лондон (Соединенное Королевство);
- Александрия (Египет);
- Тель-Авив (Израиль);
- Ахмедабад;
- Хайдарабад;
- Чандигарх (Индия);
- Доха (Катар);
- Мехико (Мексика);
- Гаага (Нидерланды);
- Веллингтон (Новая Зеландия);
- Маскат (Оман);
- Рамалла (Палестина);
- Бангкок (Таиланд);
- Анталия (Турция);
- Париж (Франция).
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Иностранцы, проживающие в этих странах смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и получить ряд дополнительных услуг:
- изготовление фотографий;
- перевод и копирование документов;
- оформление полисов медицинского страхования;
- курьерские услуги;
- СМС-информирование;
- обслуживание в залах повышенной комфортности.
На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказания помощи заявителям.
Кстати, ранее мы писали, что Украина и Канада договорились упростить визовый режим.