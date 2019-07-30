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Факты / Мир

Украина открывает 18 визовых центров по миру (СПИСОК)

В августе 2019 года в 16 странах мира откроются 18 новых визовых центров Украины для консульского обслуживания иностранцев.

безвіз

Министерство иностранных дел Украины откроет 18 визовых центров для консульского обслуживания иностранцев в 16 странах мира.

МИД расширяет уровень консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить Украину.

– Сейчас идет расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 будет охватывать 74 города, – говорится в сообщении.

До 56 визовых центров открываются еще 18 в следующих странах:

  • Сидней (Австралия);
  • Кабул (Афганистан);
  • Минск (Беларусь);
  • Лондон (Соединенное Королевство);
  • Александрия (Египет);
  • Тель-Авив (Израиль);
  • Ахмедабад;
  • Хайдарабад;
  • Чандигарх (Индия);
  • Доха (Катар);
  • Мехико (Мексика);
  • Гаага (Нидерланды);
  • Веллингтон (Новая Зеландия);
  • Маскат (Оман);
  • Рамалла (Палестина);
  • Бангкок (Таиланд);
  • Анталия (Турция);
  • Париж (Франция).

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Иностранцы, проживающие в этих странах смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и получить ряд дополнительных услуг:

  • изготовление фотографий;
  • перевод и копирование документов;
  • оформление полисов медицинского страхования;
  • курьерские услуги;
  • СМС-информирование;
  • обслуживание в залах повышенной комфортности.

На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказания помощи заявителям.

Кстати, ранее мы писали, что Украина и Канада договорились упростить визовый режим.

Источник: МИД

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