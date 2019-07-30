В августе 2019 года в 16 странах мира откроются 18 новых визовых центров Украины для консульского обслуживания иностранцев.

Министерство иностранных дел Украины откроет 18 визовых центров для консульского обслуживания иностранцев в 16 странах мира.

МИД расширяет уровень консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить Украину.

– Сейчас идет расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 будет охватывать 74 города, – говорится в сообщении.

До 56 визовых центров открываются еще 18 в следующих странах:

Сидней (Австралия);

Кабул (Афганистан);

Минск (Беларусь);

Лондон (Соединенное Королевство);

Александрия (Египет);

Тель-Авив (Израиль);

Ахмедабад;

Хайдарабад;

Чандигарх (Индия);

Доха (Катар);

Мехико (Мексика);

Гаага (Нидерланды);

Веллингтон (Новая Зеландия);

Маскат (Оман);

Рамалла (Палестина);

Бангкок (Таиланд);

Анталия (Турция);

Париж (Франция).

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Иностранцы, проживающие в этих странах смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и получить ряд дополнительных услуг:

изготовление фотографий;

перевод и копирование документов;

оформление полисов медицинского страхования;

курьерские услуги;

СМС-информирование;

обслуживание в залах повышенной комфортности.

На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказания помощи заявителям.

Кстати, ранее мы писали, что Украина и Канада договорились упростить визовый режим.