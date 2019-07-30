У серпні 2019 року в 16 країнах світу відкриються 18 нових візових центрів України для консульського обслуговування іноземців.
Міністерство закордонних справ України відкриє 18 візових центрів для консульського обслуговування іноземців у 16 країнах світу.
МЗС розширює рівень консульського обслуговування іноземців, охочих відвідати Україну.
– Зараз триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 року буде охоплювати 74 міста, – йдеться в повідомленні.
До 56 візових центрів відкриваються ще 18 у таких країнах:
- Сідней (Австралія);
- Кабул (Афганістан);
- Мінськ (Білорусь);
- Лондон (Сполучене Королівство);
- Олександрія (Єгипет);
- Тель-Авів (Ізраїль);
- Ахмедабад;
- Хайдарабад;
- Чандігарх (Індія);
- Доха (Катар);
- Мехіко (Мексика);
- Гаага (Нідерланди);
- Веллінгтон (Нова Зеландія);
- Маскат (Оман);
- Рамалла (Палестина);
- Бангкок (Таїланд);
- Анталія (Туреччина);
- Париж (Франція).
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Іноземці, які проживають в цих країнах зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі і отримати низку додаткових послуг:
- виготовлення фотографій;
- переклад і копіювання документів;
- оформлення полісів медичного страхування;
- кур’єрські послуги;
- СМС-інформування;
- обслуговування в залах підвищеної комфортності.
На центри покладається технічний супровід візових досьє і надання допомоги заявникам.
До речі, раніше ми писали, що Україна і Канада домовилися спростити візовий режим.