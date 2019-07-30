PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Україна відкриває 18 візових центрів по світу (СПИСОК)

У серпні 2019 року в 16 країнах світу відкриються 18 нових візових центрів України для консульського обслуговування іноземців.

безвіз

Міністерство закордонних справ України відкриє 18 візових центрів для консульського обслуговування іноземців у 16 країнах світу.

МЗС розширює рівень консульського обслуговування іноземців, охочих відвідати Україну.

– Зараз триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 року буде охоплювати 74 міста, – йдеться в повідомленні.

До 56 візових центрів відкриваються ще 18 у таких країнах:

  • Сідней (Австралія);
  • Кабул (Афганістан);
  • Мінськ (Білорусь);
  • Лондон (Сполучене Королівство);
  • Олександрія (Єгипет);
  • Тель-Авів (Ізраїль);
  • Ахмедабад;
  • Хайдарабад;
  • Чандігарх (Індія);
  • Доха (Катар);
  • Мехіко (Мексика);
  • Гаага (Нідерланди);
  • Веллінгтон (Нова Зеландія);
  • Маскат (Оман);
  • Рамалла (Палестина);
  • Бангкок (Таїланд);
  • Анталія (Туреччина);
  • Париж (Франція).

Читайте: Як отримати туристичну візу в США: документи, співбесіда, вартість

Іноземці, які проживають в цих країнах зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі і отримати низку додаткових послуг:

  • виготовлення фотографій;
  • переклад і копіювання документів;
  • оформлення полісів медичного страхування;
  • кур’єрські послуги;
  • СМС-інформування;
  • обслуговування в залах підвищеної комфортності.

На центри покладається технічний супровід візових досьє і надання допомоги заявникам.

До речі, раніше ми писали, що Україна і Канада домовилися спростити візовий режим.

Джерело: МЗС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Поляки зібрали 4,5 млн грн для родини українця, що помер на заробітках
Ймовірний новий посол у США: що відомо про Олега Шамшура
Реакція України на придушення протестів у Москві
Ваговий контроль траси Київ – Одеса: норми та як вираховують штраф
Від 4 до 5 тис. за порцію. В Україні запрацювала перша зміїна ферма
Апероль, шашлик, вино та десерти: чим частували в штабі Петра Порошенка
Переговори про співпрацю з МВФ відновляться у вересні – Герус
Парламентські моделі у світі: особливості та яка з них підходить Україні
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка