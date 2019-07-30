У серпні 2019 року в 16 країнах світу відкриються 18 нових візових центрів України для консульського обслуговування іноземців.

Міністерство закордонних справ України відкриє 18 візових центрів для консульського обслуговування іноземців у 16 країнах світу.

МЗС розширює рівень консульського обслуговування іноземців, охочих відвідати Україну.

– Зараз триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 року буде охоплювати 74 міста, – йдеться в повідомленні.

До 56 візових центрів відкриваються ще 18 у таких країнах:

Сідней (Австралія);

Кабул (Афганістан);

Мінськ (Білорусь);

Лондон (Сполучене Королівство);

Олександрія (Єгипет);

Тель-Авів (Ізраїль);

Ахмедабад;

Хайдарабад;

Чандігарх (Індія);

Доха (Катар);

Мехіко (Мексика);

Гаага (Нідерланди);

Веллінгтон (Нова Зеландія);

Маскат (Оман);

Рамалла (Палестина);

Бангкок (Таїланд);

Анталія (Туреччина);

Париж (Франція).

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Іноземці, які проживають в цих країнах зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі і отримати низку додаткових послуг:

виготовлення фотографій;

переклад і копіювання документів;

оформлення полісів медичного страхування;

кур’єрські послуги;

СМС-інформування;

обслуговування в залах підвищеної комфортності.

На центри покладається технічний супровід візових досьє і надання допомоги заявникам.

До речі, раніше ми писали, що Україна і Канада домовилися спростити візовий режим.