Протестувальники у Гонконзі, які вийшли на мітинги проти закону про екстрадицію в’язнів до Китаю беруть приклад з Євромайдану.

Видання Quartz опублікувало статтю під заголовком Чому протестувальники Гонконгу озираються на Україну?

У матеріалі йдеться про те, що останні роки світ став свідком активації громадських протестів.

Проте жителі Гонконгу, які виходять на мітинги проти закону про екстрадицію в’язнів до Китаю, оглядаються саме на проєвропейські та антиросійські протести в Україні у 2014 році.

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До слова, рух парасольок у Гонконзі почав діяти через кілька місяці після старту протестів в Україні.

Видання також Quartz цитує активіста, який поширює інформацію про протести у Гонконзі, Лі Нгао. За його словами, досвід України надихає їх.

– Це як Давид проти Голіафа. Протестувальники у Гонконзі дійсно та їхньою стратегією протесту та непохитним духом опору, – зазначає Нгао.

Раніше Факти ICTV писали, що проект закону, який би дозволяв екстрадицію підозрюваних у злочинах в Китай, визнали провальним.

Джерело: Quartz