Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас назвал пять основных шагов на пути к ядерному разоружению в мире.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас накануне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности назвал пять основных шагов на пути к ядерному разоружению в мире.

– Закручивание ядерной спирали не делает мир более безопасным. Наоборот, если мы не остановим крах глобальной архитектуры контроля над вооружениями, это будет иметь серьезные последствия для нашей безопасности и мира во всем мире, – сказал немецкий министр.

Он пожалел, что несмотря на все призывы и предложения относительно диалога, Россия отказывается уничтожать свою новую ракетную систему, но зато разместила современное ядерное оружие по соседству с Западом.

Пять шагов к ядерному разоружению

Вернуть контроль над разоружением и вооружением на международную повестку дня.

Работать над большей прозрачностью в арсеналах ядерных вооружений, разрабатывать надежные процедуры наблюдения уничтожения ядерного оружия.

– В работе над предотвращением распространения ключевое слово – Северная Корея, – отметил Маас.

Еще одним элементом он назвал новый Договор о сокращении наступательных вооружений между США и Россией.

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Он убежден, что нужен структурированный диалог по безопасности в Европе – между США и Россией, но включая европейцев.

– Полностью автономные системы вооружения, гиперзвуковое оружие, киберугрозы, военное использование космоса – все это угрожает подорвать старые правила игры, – подчеркнул немецкий министр.

Он признает, что ни один из этих шагов не будет легким, но призывает всех присоединиться и сделать мир более мирным.

Напомним, между НАТО и Российской Федерацией есть фундаментальные разногласия по конфликту на Донбассе и ситуации с военнопленными украинскими моряками, которых удерживают в Москве.

Источник: Redaktions Netzwerk Deutschland