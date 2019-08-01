Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас назвав п’ять основних кроків на шляху до ядерного роззброєння у світі.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас напередодні припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності назвав п’ять основних кроків на шляху до ядерного роззброєння у світі.

– Закручування ядерної спіралі не робить світ більш безпечним. Навпаки, якщо ми не зупинимо крах глобальної архітектури контролю над озброєнням, це матиме серйозні наслідки для нашої безпеки та миру у всьому світі, – сказав німецький міністр.

Він пошкодував, що попри всі заклики та пропозиції щодо діалогу, Росія відмовляється знищувати свою нову ракетну систему, але натомість розмістила найсучаснішу ядерну зброю у сусідстві із Заходом.

П’ять кроків до ядерного роззброєння

Повернути контроль над роззброєнням та озброєнням на міжнародний порядок денний та отримати партнерів для нього.

Працювати над більшою прозорістю в арсеналах ядерних озброєнь, розробляти надійні процедури спостереження знищення ядерної зброї.

– У роботі над запобіганням поширення ключове слово – Північна Корея, – зазначив Маас.

Ще одним елементом він назвав новий Договір про скорочення наступальних озброєнь між США та Росією.

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Він переконаний, що потрібен структурований діалог щодо безпеки в Європі — між США та Росією, але включаючи європейців.

– Повністю автономні системи озброєння, гіперзвукова зброя, кіберзагрози, військове використання космосу – все це загрожує підірвати старі правила гри, – підкреслив німецький міністр.

Він визнає, що жоден із цих кроків не буде легким, але закликає усіх долучитися і зробити світ більш мирним.

Нагадаємо, між НАТО і Російською Федерацією є фундаментальні розбіжності щодо конфлікту на Донбасі та ситуації з військовополоненими українськими моряками, яких утримують у Москві.

Джерело: Redaktions Netzwerk Deutschland