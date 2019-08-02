В Саудовской Аравии отменили гендерный запрет на путешествия женщин с разрешения мужчин.

Саудовская Аравия разрешила женщинам путешествовать без дополнительного разрешения мужчин.

Теперь женщины после 21 года имеют право оформить загранпаспорт и отправиться в зарубежную поездку без обязательного согласия и сопровождения мужчины-опекуна.

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Кроме того, власти страны разрешили женщинам самим регистрировать рождение ребенка, вступление в брак или развод, а также получать официальные семейные документы и оформлять право на опеку над несовершеннолетними детьми.

Ранее Факты ICTV писали, что власти Шри-Ланки отменили оплату за получение визы, теперь по прибытию в аэропорт виза на срок до 30 дней будет бесплатной.