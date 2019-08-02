У Саудівській Аравії скасували гендерну заборону на подорожі жінок з дозволу чоловіків.

Саудівська Аравія дозволила жінкам подорожувати без додаткового дозволу чоловіків.

Тепер жінки після 21 року мають право оформити закордонний паспорт і відправитися в зарубіжну поїздку без обов’язкової згоди і супроводу чоловіка-опікуна.

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Крім того, влада країни дозволила жінкам самим реєструвати народження дитини, одруження або розлучення, а також отримувати офіційні сімейні документи та оформляти право на опіку над неповнолітніми дітьми.

Раніше Факти ICTV писали, що влада Шрі-Ланки скасувала оплату за отримання візи, тепер по прибуттю в аеропорт віза на термін до 30 днів буде безкоштовною.