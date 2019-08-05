Выход США из ДРСМД “может привести к хаосу”, заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия и США должны немедленно возобновить переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

– И, чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, – нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу, – призвал Путин.

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Напомним, 2 августа США официально вышли из Договора о ДРСМД, который был заключен с Россией.

Источник: РИА Новости