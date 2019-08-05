PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Выход США из ДРСМД: Путин угрожает началом “хаоса”

Выход США из ДРСМД “может привести к хаосу”, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выход США из ДРСМД: Путин угрожает началом “хаоса”

Россия и США должны немедленно возобновить переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

– И, чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, – нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу, – призвал Путин.

Читайте: Украина обратится в НАТО из-за расторжения ДРСМД

Напомним, 2 августа США официально вышли из Договора о ДРСМД, который был заключен с Россией.

Источник: РИА Новости

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Путин упростил предоставление украинцам разрешения на жительство в РФ
Украина обратится в НАТО из-за расторжения ДРСМД
Ликвидация договора о ДРСМД: какие последствия “смерти” соглашения для Украины
США выходят из договора с РФ о ликвидации ракет, который сдерживал ядерную войну
Дым от пожаров в России достиг Монголии: Путин отказывается от помощи США
Путина не хотят президентом после 2024-го почти 40% россиян
Высокий студент затмил Путина на фото – сеть “скорбит”
80-я годовщина начала Второй мировой войны: в Польше не хотят видеть Путина
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка