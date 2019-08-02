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Факты / Украина

Украина обратится в НАТО из-за расторжения ДРСМД

Украина собирается активизировать диалог с НАТО из-за прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и РФ.

Ракеты

В МИД Украины заявили, что страна обратится к НАТО в связи с ликвидацией ДРСМД между РФ и США, чтобы обсудить укрепление восточного фланга Альянса.

Украина понимает, что США были вынуждены принять решение о выходе из ДРСМД из-за действий России.

– В Украине разочарованы прекращением действия Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают вынужденные действия США, – говорится в сообщении.

Читайте: Ликвидация договора о ДРСМД: какие последствия “смерти” соглашения для Украины

Украина и США также осуждают разработку и испытание российской баллистической ракеты РС-26 Рубеж, которая способна поразить цель на расстоянии 2,2 тыс. км.

Кроме того, обеспокоенность вызывает информация о том, что РФ разработала ядерную ракету, в зоне поражения которой находятся несколько столиц Европы, и расширение характеристик ракетного комплекса Искандер-М.

Напомним, 2 августа США официально вышли из Договора о ДРСМД, который был заключен с Россией.

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