Украина собирается активизировать диалог с НАТО из-за прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и РФ.

В МИД Украины заявили, что страна обратится к НАТО в связи с ликвидацией ДРСМД между РФ и США, чтобы обсудить укрепление восточного фланга Альянса.

Украина понимает, что США были вынуждены принять решение о выходе из ДРСМД из-за действий России.

– В Украине разочарованы прекращением действия Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают вынужденные действия США, – говорится в сообщении.

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Украина и США также осуждают разработку и испытание российской баллистической ракеты РС-26 Рубеж, которая способна поразить цель на расстоянии 2,2 тыс. км.

Кроме того, обеспокоенность вызывает информация о том, что РФ разработала ядерную ракету, в зоне поражения которой находятся несколько столиц Европы, и расширение характеристик ракетного комплекса Искандер-М.

Напомним, 2 августа США официально вышли из Договора о ДРСМД, который был заключен с Россией.