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Вихід США з ДРСМД: Путін погрожує початком “хаосу”

Вихід США з ДРСМД “може призвести до хаосу”, заявив президент РФ Володимир Путін.

Вихід США з ДРСМД: Путін погрожує початком “хаосу”

Росія і США повинні негайно відновити переговори щодо забезпечення стратегічної стабільності та безпеки.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час оперативної наради з членами Ради безпеки через вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

– І, щоб уникнути хаосу, в якому немає жодних правил, обмежень і законів, – потрібно ще раз зважити усі можливі небезпечні наслідки і розпочати серйозний діалог без двозначностей і за суттю, – закликав Путін.

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– Потрібно ще раз зважити усі можливі небезпечні наслідки і почати серйозний діалог без двозначностей і за суттю, – закликав Путін.

Нагадаємо, 2 серпня США офіційно вийшли з Договору про ДРСМД, який був укладений з Росією.

Джерело: РИА Новости

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