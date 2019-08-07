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Факты / Мир

На Филиппинах объявили эпидемию лихорадки Денге – погибли 622 человека

На Филиппинах объявили эпидемию лихорадки Денге после смерти 622 человек.

Епідемія

На Филиппинах с января по 20 июля 2019 года лихорадкой Денге заболели более 146 тыс. человек. Больше всего пострадали дети младше 10 лет.

Из-за того, что от этой инфекции запретили вакцину, 622 человека умерли.

Единственной доступной на рынке вакциной против Денге является Денгваксия, производством которой занимается французская компания Sanofi Pasteur. Но она попала в эпицентр скандала на Филиппинах после того, как в 2017 и 2018 годах умерли десятки детей, прошедшие вакцинацию.

Смерти после вакцинации привели к панике среди населения, поэтому ее запретили.

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К слову, лихорадка Денге – это вирусная инфекция, которую разносят комары. Вспышка этого заболевания зафиксирована также в Малайзии и Вьетнаме.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Украину может охватить эпидемия дифтерии.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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