На Філіппінах оголосили епідемію лихоманки Денге після смерті 622 людей.

На Філіппінах з січня по 20 липня 2019 року на лихоманку Денге захворіли понад 146 тис. осіб. Найбільше постраждали діти молодші 10 років.

Через те, що від цієї інфекції заборонили вакцину, 622 людини померли.

Єдиною доступною на ринку вакциною проти Денге є Денгваксія, виробництвом якої займається французька компанія Sanofi Pasteur. Але вона потрапила в епіцентр скандалу на Філіппінах після того, як у 2017 і 2018 роках померли десятки дітей, які пройшли вакцинацію.

Смерті після вакцинації спричинили паніку серед населення, тому її заборонили.

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До слова, лихоманка Денге – це вірусна інфекція, яку розносять комарі. Спалах цього захворювання зафіксований також в Малайзії та В’єтнамі.

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