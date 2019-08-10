Российское ядерное агентство призналось, что принимало участие в тестировании на полигоне под Архангельском, где произошел взрыв.

Российский государственный холдинг Росатом признался, что взрыв на полигоне под Архангельском был связан с тестированием изотопного источника питания для ракетного двигателя с жидким топливом.

Указанное сообщение может свидетельствовать о том, что Россия тестировала ядерную крылатую ракету Буревестник.

Ранее об этой ракете говорил президент РФ Владимир Путин.

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В результате взрыва погибли пять работников Росатома. Еще трое получили ожоги.

После происшествия наблюдалось значительное повышение радиации в регионе.

Напомним, 8 августа на полигоне под Архангельском начался пожар и были слышны взрывы.