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Факты / Происшествия

Пожар на военном судне под Архангельском – есть погибшие и пострадавшие

Под Архангельском на военном объекте начался пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

Пожар на военном судне под Архангельском – есть погибшие и пострадавшие

Под Архангельском начался пожар на судне, там звучат взрывы.

На военном объекте, который находится возле населенного пункта Ненокса, проводятся испытания баллистических ракет. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Эвакуировать людей из соседнего Северодвинска, по мнению властей, не понадобится.

Читайте: Причина взрывов на складе боеприпасов в Каменке

В Минобороне РФ сообщили, что взрыв и возгорание изделия произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Также информируется, что два специалиста погибли, еще шесть ранены.

На место происшествия готова выдвинуться санавиация. Министерство обороны отказалось от помощи спасателей.

Вредных выбросов в атмосферу из-за взрыва не было, радиационный фон в норме.

Напомним, что это второй за эту неделю пожар на военном объекте РФ. 5 августа в районе деревни Каменка Ачинского района прогремел взрыв, проводилась эвакуация людей.

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