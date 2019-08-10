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Факти / Світ / Росія

Вибух під Архангельськом: на полігоні могли тестувати ядерну ракету

Російське ядерне агентство зізналося, що брало участь у тестуванні на полігоні під Архангельськом, де стався вибух.

Ядерна зброя

Російський державний холдинг Росатом зізнався, що вибух на полігоні під Архангельськом був пов’язаний із тестуванням ізотопного джерела живлення для ракетного двигуна з рідким паливом.

Зазначене повідомлення може свідчити про те, що Росія тестувала ядерну крилату ракету Буревестник.

Раніше про цю ракету говорив президент РФ Володимир Путін.

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У результаті вибуху загинули п’ять працівників Росатома. Іще троє отримали опіки.

Після події спостерігалося значне підвищення радіації у регіоні.

Нагадаємо, 8 серпня на полігоні під Архангельськом почалася пожежа і було чутно вибухи.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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