Російське ядерне агентство зізналося, що брало участь у тестуванні на полігоні під Архангельськом, де стався вибух.

Російський державний холдинг Росатом зізнався, що вибух на полігоні під Архангельськом був пов’язаний із тестуванням ізотопного джерела живлення для ракетного двигуна з рідким паливом.

Зазначене повідомлення може свідчити про те, що Росія тестувала ядерну крилату ракету Буревестник.

Раніше про цю ракету говорив президент РФ Володимир Путін.

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У результаті вибуху загинули п’ять працівників Росатома. Іще троє отримали опіки.

Після події спостерігалося значне підвищення радіації у регіоні.

Нагадаємо, 8 серпня на полігоні під Архангельськом почалася пожежа і було чутно вибухи.