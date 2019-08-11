Информационное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых богатых семей мира.

Состояние 25 самых богатых семей мира выросли на 24% за год и приближаются к $1,4 триллиона.

Семья Волтона, владеющая крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart, с совокупными доходами в $191 млрд заняла первое место.

За прошедший год состояние семьи Волтон увеличивались на $70 тыс. за минуту на $4 млн в час и на $100 млн в сутки. За 12 месяцев состояние семьи выросло на $39 млрд.

Вторую строчку в рейтинге заняли наследники Фрэнка Марса, который основал кондитерскую компанию Mars. Их состояние достигло $ 126,5 млрд.

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Третью позицию заняли Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья Фреда Коха, который основал американскую корпорацию Koch Industries. Состояние Кохив составляют $125 млрд.

На четвертом месте королевская семья Саудовской Аравии с состоянием в $100 млрд.

Пятую строчку занимают братья Ален и Жерар Вертеймеры – внуки основателя Дома моды Chanel Пьера Вертхаймера. Они обладают парфюмерным домом Chanel и имеют состояние в $57,6млрд

Напомним, Элина Свитолина попала в топ-10 самых богатых спортсменок по версии Forbes.