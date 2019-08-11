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Факты / Мир

Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира

Информационное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых богатых семей мира.

Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира

Состояние 25 самых богатых семей мира выросли на 24% за год и приближаются к $1,4 триллиона.

Семья Волтона, владеющая крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart, с совокупными доходами в $191 млрд заняла первое место.

За прошедший год состояние семьи Волтон увеличивались на $70 тыс. за минуту на $4 млн в час и на $100 млн в сутки. За 12 месяцев состояние семьи выросло на $39 млрд.

Вторую строчку в рейтинге заняли наследники Фрэнка Марса, который основал кондитерскую компанию Mars. Их состояние достигло $ 126,5 млрд.

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Третью позицию заняли Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья Фреда Коха, который основал американскую корпорацию Koch Industries. Состояние Кохив составляют $125 млрд.

На четвертом месте королевская семья Саудовской Аравии с состоянием в $100 млрд.

Пятую строчку занимают братья Ален и Жерар Вертеймеры – внуки основателя Дома моды Chanel Пьера Вертхаймера. Они обладают парфюмерным домом Chanel и имеют состояние в $57,6млрд

Напомним, Элина Свитолина попала в топ-10 самых богатых спортсменок по версии Forbes.

Источник: Bloomberg

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