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Bloomberg оприлюднив рейтинг найбагатших сімей світу

Інформаційна агенція Bloomberg опублікувала рейтинг найбагатших сімей світу.

Bloomberg оприлюднив рейтинг найбагатших сімей світу

Статки 25 найбагатших сімей світу зросли на 24% за рік і наближаються до $1,4 трильйона.

Сім’я Волтонів, яка володіє найбільшою у світі мережею супермаркетів Walmart, із сукупними статками в $191 млрд посіла перше місце.

За минулий рік статки сім’ї Волтонів збільшувалися на $70 тис. за хвилину, на $4 млн на годину і на $100 млн на добу. За 12 місяців статки сім’ї зросли на $39 млрд.

Другий рядок у рейтингу зайняли спадкоємці Френка Марса, який заснував кондитерську компанію Mars. Їхні статки сягнули $126,5 млрд.

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Третю позицію зайняли Чарльз і Девід Кохи, сини Фреда Коха, який заснував американську корпорацію Koch Industries. Статки Кохів становлять $125 млрд.

На четвертому місці королівська сім’я Саудівської Аравії зі статками в $100 млрд.

П’яту сходинку займають брати Ален і Жерар Вертеймери – онуки засновника Будинку моди Chanel П’єра Вертхаймера. Вони володіють парфумерним домом Chanel і мають статки в $57,6 млрд.

У списку є династія вихідців з України. На 17 місці – родина Пріцкерів. Вони є власниками мережі готелів Hyatt, мають $33,7 млрд.

Нагадаємо, Еліна Світоліна потрапила у топ-10 найбагатших спортсменок за версією Forbes.

Джерело: Bloomberg

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