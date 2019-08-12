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Факти / Світ / Росія

Вибух під Архангелськом: у Росатомі зізналися у випробуванні нового спецвиробу

У держкорпорації Росатом визнали, що вибух у ядерному центрі Архангельску стався “під час випробування нового спецвиробу”.

Вибух під Архангелськом: у Росатомі зізналися у випробуванні нового спецвиробу

Вибух на військовому полігоні в Архангельску стався “під час випробування нового спецвиробу”.

Про це заявили у держкорпорації Росатом.

– Ми провели в останню путь наших колег, які трагічно загинули під час випробувань нового спецвиробу. Вони до останнього залишилися віддані своєму обов’язку і пішли, як справжні герої, – сказав керівник Росатома Олексій Лихачов.

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Що саме вибухнуло в Архангельській області не повідомляється. На думку військових експертів, вибух міг статися під час випробувань крилатої ракети з ядерною установкою. Через це й сталося короткочасне підвищення радіації в 20 разів.

До речі, 8 серпня під Архангельськом на військовому об’єкті почалася пожежа. У результаті чого загинуло п’ять фахівців.

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