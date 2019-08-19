Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным подготовку саммита в нормандском формате.

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что альтернативы нормандскому формату не существует. Поэтому Россия будет поддерживать его.

Что касается ситуации в Украине, то Путин отметил, что есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм.

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Со своей стороны, Эммануэль Макрон настаивает на проведении саммита нормандской четверки.

Однако, он обратил внимание на то, что встреча должна состояться при условии, что будут достигнуты конкретные результаты.

Нам не нужна встреча ради встречи, – сказал Еммануаль Макрон.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились о возможной нормандской встречи.