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Факты / Украина / Политика

Расширение нормандского формата. США ответили на предложение Украины

В США считают интересным предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении переговоров в нормандском формате за счет Соединенных Штатов или Великобритании.

Уильям Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заверил, что такое предложение уже рассматривается.

– Зеленский объяснил: поскольку нормандский формат не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться. Мы считаем, что это интересное предложение, – отметил американский дипломат.

В то же время, по его словам, необходима позиция всех участников переговоров в нормандском формате.

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Тейлор добавил, что переговоры по этому поводу уже проводит спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Напомним, Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора 7 августа договорились о возможной встрече лидеров нормандской четверки.

ИсточникЕП

Фото: Посольство Украины в США

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